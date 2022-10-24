У Харкові ворог знищив 42 км контактної мережі електротранспорту – мер
Близько 42 кілометрів контактної мережі електротранспорту було знищено у Харкові ворожими обстрілами.
Про це мер Ігор Терехов повідомив в етері національного марафону.
“Через обстріли Харкова близько 42 кілометрів контактної мережі було знищено, і ми потихеньку відновлюємо це енергопостачання. Відновлюємо ті трансформаторні та тягові підстанції, які були зруйновані. Звичайно, це довгий і нелегкий процес. Тому ми дуже багато маршрутів замінили муніципальними автобусами”, – розповів Терехов.
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Він також нагадав, що проїзд у тролейбусах, трамваях, автобусах та метро залишається безкоштовним.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 20:39;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ворог знищив 42 км контактної мережі електротранспорту – мер".