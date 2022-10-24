У Харкові ворог знищив 42 км контактної мережі електротранспорту – мер

Близько 42 кілометрів контактної мережі електротранспорту було знищено у Харкові ворожими обстрілами.

Про це мер Ігор Терехов повідомив в етері національного марафону.

“Через обстріли Харкова близько 42 кілометрів контактної мережі було знищено, і ми потихеньку відновлюємо це енергопостачання. Відновлюємо ті трансформаторні та тягові підстанції, які були зруйновані. Звичайно, це довгий і нелегкий процес. Тому ми дуже багато маршрутів замінили муніципальними автобусами”, – розповів Терехов.

Він також нагадав, що проїзд у тролейбусах, трамваях, автобусах та метро залишається безкоштовним.