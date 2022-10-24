В Харькове враг уничтожил 42 км контактной сети электротранспорта — мэр
Порядка 42 километров контактной сети электротранспорта было уничтожено в Харькове вражескими обстрелами.
Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в эфире национального марафона.
«Из-за обстрелов Харькова порядка 42 километров контактной сети было уничтожено, и мы потихоньку восстанавливаем это энергоснабжение. Восстанавливаем те трансформаторные и тяговые подстанции, которые были разрушены. Конечно, это долгий и нелегкий процесс. Поэтому мы очень многие маршруты заменили муниципальными автобусами», — рассказал Терехов.
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Он также напомнил, что проезд в троллейбусах, трамваях, автобусах и метро остается бесплатным.
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове враг уничтожил 42 км контактной сети электротранспорта — мэр".