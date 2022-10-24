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В Харькове враг уничтожил 42 км контактной сети электротранспорта — мэр

Общество 20:39   24.10.2022
Елена Нагорная
В Харькове враг уничтожил 42 км контактной сети электротранспорта — мэр

Порядка 42 километров контактной сети электротранспорта было уничтожено в Харькове вражескими обстрелами.

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в эфире национального марафона.

«Из-за обстрелов Харькова порядка 42 километров контактной сети было уничтожено, и мы потихоньку восстанавливаем это энергоснабжение. Восстанавливаем те трансформаторные и тяговые подстанции, которые были разрушены. Конечно, это долгий и нелегкий процесс. Поэтому мы очень многие маршруты заменили муниципальными автобусами», — рассказал Терехов.

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Он также напомнил, что проезд в троллейбусах, трамваях, автобусах и метро остается бесплатным.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 20:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове враг уничтожил 42 км контактной сети электротранспорта — мэр".