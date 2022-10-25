Російський пропагандист Соловйов закликав “знести нахрен з лиця землі” Харків
Пропагандисти РФ б’ються в істериці від успіхів ЗСУ. Після скандалу із співробітником RT Антоном Красовським, який запропонував топити українських дітей, “геноцидною” заявою відзначився ще один рупор Кремля – Соловйов.
У своїй програмі “Повний контакт”, яка вже давно нагадує трансляцію з палати буйно схиблених, російський пропагандист Соловйов довго й докладно нахвалював заяву Рамзана Кадирова. Тому здалося, що російська армія недостатньо агресивно нищить Україну. Такий напад істерики у перших осіб російської агресії викликав той факт, що “війна вже йде на території РФ”. Так вони відреагували на “прильоти” в Бєлгородській області, авторів яких ще необхідно визначити.
“Проблема в Бєлгороді? Та не пішли б з-під Харкова, не було б проблем у Бєлгороді, – заявив Соловйов в етері. – Переживаємо, що наші села обстрілюють? Взяли б Харків, зрозуміло, що там основний центр логістики та центр забезпечення ЗСУ. Знести нахрен з лиця землі, якщо треба. Попередити мирних. І далі 24 години, 48 годин поквартально знищувати ракетами”.
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Нагадаємо, Соловйов регулярно пропонує “зносити з землі”, “змітати” і знищувати українські міста, відверто випадаючи з образу “освободителя, несущего мир”. Також зазначимо, що всі подібні заяви передбачають кримінальну відповідальність.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 10:16;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський пропагандист Соловйов закликав “знести нахрен з лиця землі” Харків".