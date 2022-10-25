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Российский пропагандист Соловьев призвал «снести нахрен с лица земли» Харьков

Мир 10:16   25.10.2022
Алексей Наумов
Российский пропагандист Соловьев призвал «снести нахрен с лица земли» Харьков

Пропагандисты РФ бьются в истерике от успехов ВСУ. После скандала с сотрудником RT Антоном Красовским, предложившим топить украинских детей, «геноцидным» заявлением отличился еще один рупор Кремля — Соловьев.

В своей программе «Полный контакт», которая уже давно напоминает трансляцию из палаты буйно помешанных, российский пропагандист Соловьев долго и обстоятельно нахваливал заявление Рамзана Кадырова. Тому показалось, что российская армия недостаточно агрессивно уничтожает Украину. Такой приступ истерики у первых лиц российской агрессии вызвал тот факт, что «война уже идет на территории РФ». Так они отреагировали на «прилеты» в Белгородской области, авторов которых еще необходимо определить.

«Проблема в Белгороде? Да не ушли бы из-под Харькова, не было бы проблем в Белгороде, — заявил Соловьев в эфире. — Переживаем, что наши села обстреливают? Взяли бы Харьков, ясно же, что там основной центр логистики и центр обеспечения ВСУ. Снести нахрен с лица земли, если надо. Предупредить мирных. И дальше 24 часа, 48 часов поквартально уничтожать ракетами».

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    • Напомним, Соловьев регулярно предлагает «стирать с лица земли», «сметать» и уничтожать украинские города, откровенно выпадая из образа «освободителя, несущего мир».  Также отметим, что все подобные заявления являются уголовно наказуемыми.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 10:16;

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