У Харкові судитимуть “фаната кадирівців”
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про завершення розслідування щодо чергового послідовника “русского мира”, який особливо вихваляв кадирівців.
“37-річний харків’янин зацікавив правоохоронні органи своїми проросійськими висловами у соціальних мережах – найбільше він вихваляв кадирівців”, – повідомив Болвінов.
Він зазначив, що під час обшуку в будинку у “фаната кадирівців” виявили в листуванні повідомлення, де він повідомляв про розташування особового складу військовослужбовців України.
“Усього зрадником було передано відомості про 7 об’єктів ЗСУ та ХОДА – при цьому він передавав інформацію особам, які перебувають в агентурному апараті ФСБ”, – зазначив поліцейський.
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Чоловіка звинувачують одразу за п’ятьма частинами трьох статей КК України. Обвинувальний акт уже в суді.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 14:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про завершення розслідування щодо чергового послідовника “русского мира”, який особливо вихваляв кадирівців".