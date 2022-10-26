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У Харкові судитимуть “фаната кадирівців”

Події 14:16   26.10.2022
Оксана Горун
У Харкові судитимуть “фаната кадирівців”

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про завершення розслідування щодо чергового послідовника “русского мира”, який особливо вихваляв кадирівців.

“37-річний харків’янин зацікавив правоохоронні органи своїми проросійськими висловами у соціальних мережах – найбільше він вихваляв кадирівців”, – повідомив Болвінов.

Він зазначив, що під час обшуку в будинку у “фаната кадирівців” виявили в листуванні повідомлення, де він повідомляв про розташування особового складу військовослужбовців України.

Повідомлення фаната кадировців, якого судитимуть у Харкові

“Усього зрадником було передано відомості про 7 об’єктів ЗСУ та ХОДА – при цьому він передавав інформацію особам, які перебувають в агентурному апараті ФСБ”, – зазначив поліцейський.

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    • Чоловіка звинувачують одразу за п’ятьма частинами трьох статей КК України. Обвинувальний акт уже в суді.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 14:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про завершення розслідування щодо чергового послідовника “русского мира”, який особливо вихваляв кадирівців".