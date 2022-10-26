В Харькове будут судить «фаната кадыровцев»
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о завершении расследования в отношении очередного последователя «русского мира», особо восхвалявшего кадыровцев.
«37-летний харьковчанин заинтересовал правоохранительные органы своими пророссийскими изречениями в социальных сетях — больше всего он восхвалял кадыровцев», — сообщил Болвинов.
Он отметил, что во время обыска в доме у «фаната кадыровцев» обнаружили в переписках сообщения, где он сообщал о расположении личного состава военнослужащих Украины.
«Всего предателем были переданы сведения о 7 объектах ВСУ и ХОГА — причем он передавал информацию лицам, находящимся в агентурном аппарате ФСБ», — отметил полицейский.
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Мужчину обвиняют сразу по пяти частям трех статей УК Украины. Обвинительный акт уже в суде.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 14:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о завершении расследования в отношении очередного последователя «русского мира», особо восхвалявшего кадыровцев".