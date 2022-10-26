В Харькове будут судить «фаната кадыровцев»

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о завершении расследования в отношении очередного последователя «русского мира», особо восхвалявшего кадыровцев.

«37-летний харьковчанин заинтересовал правоохранительные органы своими пророссийскими изречениями в социальных сетях — больше всего он восхвалял кадыровцев», — сообщил Болвинов.

Он отметил, что во время обыска в доме у «фаната кадыровцев» обнаружили в переписках сообщения, где он сообщал о расположении личного состава военнослужащих Украины.

«Всего предателем были переданы сведения о 7 объектах ВСУ и ХОГА — причем он передавал информацию лицам, находящимся в агентурном аппарате ФСБ», — отметил полицейский.

Мужчину обвиняют сразу по пяти частям трех статей УК Украины. Обвинительный акт уже в суде.