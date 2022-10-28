Намагалися “русифікувати” Кобзаря: на Харківщині знайшли агітплакати окупантів
У спробах заманити мешканців Харківської області до “русского мира” загарбники особливу увагу приділили заміні підручників у школах та наочній агітації. У тому числі використали з метою пропаганди Кобзаря – Тараса Шевченка.
Чергові “геніальні ідеї” російських пропагандистів стануть доказами в суді. Їх вилучили поліцейські та прокурори на деокупованій Куп’янщині.
“27 жовтня у с. Глушківка Куп’янського району в ліцеї правоохоронці вилучили російські підручники, накази, датовані періодом окупації, а в кабінеті директора – російський прапор. Крім того, знайдено низку агітаційних плакатів із зображенням письменників РФ різних часів. Пропаганда РФ серед російських діячів “приписал” собі й українського поета Тараса Шевченка. На російськомовному плакаті портрет Кобзаря з написом “Дневник вёл на русском языке”, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Прокурори запевнили, що “колаборантам, які допомагали росіянам у побудові російської освіти, не уникнути відповідальності”.
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Ви читали новину: «Намагалися “русифікувати” Кобзаря: на Харківщині знайшли агітплакати окупантів»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У спробах заманити мешканців Харківської області до “русского мира” загарбники особливу увагу приділили заміні підручників у школах та наочній агітації. У тому числі використали з метою пропаганди Кобзаря – Тараса Шевченка".