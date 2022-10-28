Пытались «русифицировать» Кобзаря: на Харьковщине нашли агитплакаты оккупантов

В попытках заманить жителей Харьковской области в «русский мир» захватчики особое внимание уделили замене учебников в школах и наглядной агитации. В том числе использовали в целях пропаганды Кобзаря — Тараса Шевченко.

Очередные «гениальные идеи» российских пропагандистов станут доказательствами в суде. Их изъяли полицейские и прокуроры на деоккупированной Купянщине.

«27 октября в с. Глушковка Купянского района в лицее правоохранители изъяли российские учебники, приказы, датированные периодом оккупации, а в кабинете директора – российский флаг. Кроме того, найден ряд агитационных плакатов с изображением писателей РФ разных времен. Пропаганда РФ среди российских деятелей приписала себе и украинского поэта Тараса Шевченко. На русскоязычном плакате — портрет Кобзаря с надписью «Дневник вел на русском языке», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры заверили, что «коллаборантам, помогавшим россиянам в построении российского образования, не избежать ответственности».