Пытались «русифицировать» Кобзаря: на Харьковщине нашли агитплакаты оккупантов
В попытках заманить жителей Харьковской области в «русский мир» захватчики особое внимание уделили замене учебников в школах и наглядной агитации. В том числе использовали в целях пропаганды Кобзаря — Тараса Шевченко.
Очередные «гениальные идеи» российских пропагандистов станут доказательствами в суде. Их изъяли полицейские и прокуроры на деоккупированной Купянщине.
«27 октября в с. Глушковка Купянского района в лицее правоохранители изъяли российские учебники, приказы, датированные периодом оккупации, а в кабинете директора – российский флаг. Кроме того, найден ряд агитационных плакатов с изображением писателей РФ разных времен. Пропаганда РФ среди российских деятелей приписала себе и украинского поэта Тараса Шевченко. На русскоязычном плакате — портрет Кобзаря с надписью «Дневник вел на русском языке», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Прокуроры заверили, что «коллаборантам, помогавшим россиянам в построении российского образования, не избежать ответственности».
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В попытках заманить жителей Харьковской области в «русский мир» захватчики особое внимание уделили замене учебников в школах и наглядной агитации. В том числе использовали в целях пропаганды Кобзаря — Тараса Шевченко".