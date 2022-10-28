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Пытались «русифицировать» Кобзаря: на Харьковщине нашли агитплакаты оккупантов

Общество 10:01   28.10.2022
Оксана Горун
Пытались «русифицировать» Кобзаря: на Харьковщине нашли агитплакаты оккупантов

В попытках заманить жителей Харьковской области в «русский мир» захватчики особое внимание уделили замене учебников в школах и наглядной агитации. В том числе использовали в целях пропаганды Кобзаря — Тараса Шевченко.

Очередные «гениальные идеи» российских пропагандистов станут доказательствами в суде. Их изъяли полицейские и прокуроры на деоккупированной Купянщине.

Агитплакаты РФ, ихъятые на Купянщине

«27 октября в с. Глушковка Купянского района в лицее правоохранители изъяли российские учебники, приказы, датированные периодом оккупации, а в кабинете директора – российский флаг. Кроме того, найден ряд агитационных плакатов с изображением писателей РФ разных времен. Пропаганда РФ среди российских деятелей приписала себе и украинского поэта Тараса Шевченко. На русскоязычном плакате — портрет Кобзаря с надписью «Дневник вел на русском языке», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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    • Прокуроры заверили, что «коллаборантам, помогавшим россиянам в построении российского образования, не избежать ответственности».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В попытках заманить жителей Харьковской области в «русский мир» захватчики особое внимание уделили замене учебников в школах и наглядной агитации. В том числе использовали в целях пропаганды Кобзаря — Тараса Шевченко".