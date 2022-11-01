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Харківщина під обстрілом: Генштаб повідомив про удари по 9 населених пунктах

Події 07:37   01.11.2022
Алексей Наумов
Харківщина під обстрілом: Генштаб повідомив про удари по 9 населених пунктах

У ранковому зведенні на 6:00 1 листопада Генштаб ЗСУ дав інформацію про обстріл Харківщини, відомостей про атаки російської армії в напрямку Харкова немає.

Ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне; на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка“, – перерахували у зведенні.

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Загалом минулої доби противник завдав територією України 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів. Нагадаємо, в Харківській області це – Харків та Чугуївський район. За інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, по регіону вдарили п’ять російських ракет. У результаті виникли проблеми з електрикою, подачею води та зупинилося теплопідприємство.

Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 07:37;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні на 6:00 1 листопада Генштаб ЗСУ дав інформацію про обстріл Харківщини, відомостей про атаки російської армії в напрямку Харкова немає".