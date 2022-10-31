Синєгубов повідомив про проблеми з подачею води і зупинку теплопідприємства

Внаслідок ракетних ударів по Харківщині сьогодні вранці без електроенергії опинилися 50 тисяч абонентів у Харкові та майже 90 тисяч – в області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

Він нагадав, що вранці росіяни здійснили 5 ракетних ударів, і всі вони прийшлися на об’єкти критичної інфраструктури.

“У нас фактично спрацювала автоматика для того, щоб знизити напругу. Щоб не було ще більше пошкоджень, було знеструмлено частину міста Харкова та області”, – пояснив голова ОВА.

Він зазначив, що зараз функціонування електротранспорту в Харкові відновлено в повному обсязі, також повернули світло більшості абонентів Харкова та області.

“Важкою залишається ситуація з водопостачанням, оскільки повністю ще не ліквідували наслідки. У нас до деяких районів Харкова, до деяких великих населених пунктів області подається вода із зниженим тиском. Оскільки не вистачає потужності в електромережі, щоб насоси створювали належний тиск. Внаслідок чого також виникла ситуація ускладнена з теплопостачанням. Наше генеруюче теплопідприємство тимчасово зупинило свою діяльність, оскільки так само не вистачає напруги, щоб запустити енергоблоки для цієї функції. Наші комунальники, наші енергетики роблять все можливе… Думаю, що найближчим часом ми це зможемо зробити”, – розповів Синєгубов.