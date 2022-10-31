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Синегубов сообщил о проблемах с подачей воды и остановке теплопредприятия

Общество 18:49   31.10.2022
Елена Нагорная
Синегубов сообщил о проблемах с подачей воды и остановке теплопредприятия

В результате ракетных ударов по Харьковщине сегодня утром без электроэнергии оказались 50 тысяч абонентов в Харькове и почти 90 тысяч — в области.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что утром россияне совершили 5 ракетных ударов, и все они пришлись на объекты критической инфраструктуры.

«У нас фактически сработала автоматика для того, чтобы снизить напряжение. Чтобы не было еще больше повреждений, была обесточена часть города Харькова и области», — пояснил глава ОВА.

Он отметил, что сейчас функционирование электротранспорта в Харькове восстановлено в полном объеме, также вернули свет большинству абонентов Харькова и области.

«Тяжелой остается ситуация с водоснабжением, поскольку полностью еще не ликвидировали последствия. У нас в некоторые районы Харькова, в некоторые крупные населенные пункты области подается вода с пониженным давлением. Поскольку не хватает мощности в электросети, чтобы насосы создавали надлежащее давление. Вследствие чего также возникла ситуация осложненная с теплоснабжением. Наше генерирующее теплопредприятие временно остановило свою деятельность, поскольку так же не хватает напряжения, чтобы запустить энергоблоки для этой функции. Наши коммунальщики, наши энергетики делают все возможное… Думаю, что в ближайшее время мы это сможем сделать», — рассказал Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетных ударов по Харьковщине сегодня утром без электроэнергии оказались 50 тысяч абонентов в Харькове и почти 90 тысяч — в области.".