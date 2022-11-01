Харьковщина под обстрелом: Генштаб сообщил об ударе по 9 населенным пунктам
В утренней сводке на 6:00 1 ноября Генштаб ВСУ дал информацию об обстрелах Харьковщины, сведений об атаках российской армии в направлении Харькова нет.
«Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелечья и Ветеринарное; на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка», — перечислили в сводке.
Читайте также: Украинские войска продвинулись к востоку от района Купянска — ISW
В целом за прошедшие сутки противник нанес по территории Украины 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов. Напомним, в Харьковской области это — Харьков и Чугуевский район. По информации главы ХОВА Олега Синегубова, по региону ударили пять российских ракет. В результате возникли проблемы с электричеством, подачей воды и остановилось теплопредприятие.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковщина под обстрелом: Генштаб сообщил об ударе по 9 населенным пунктам»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 07:37;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке на 6:00 1 ноября Генштаб ВСУ дал информацию об обстрелах Харьковщины, сведений об атаках российской армии в направлении Харькова нет".