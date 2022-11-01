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Харьковщина под обстрелом: Генштаб сообщил об ударе по 9 населенным пунктам

Происшествия 07:37   01.11.2022
Алексей Наумов
Харьковщина под обстрелом: Генштаб сообщил об ударе по 9 населенным пунктам

В утренней сводке на 6:00 1 ноября Генштаб ВСУ дал информацию об обстрелах Харьковщины, сведений об атаках российской армии в направлении Харькова нет.

«Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелечья и Ветеринарное; на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка», — перечислили в сводке.

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В целом за прошедшие сутки противник нанес по территории Украины 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов. Напомним, в Харьковской области это — Харьков и Чугуевский район. По информации главы ХОВА Олега Синегубова, по региону ударили пять российских ракет. В результате возникли проблемы с электричеством, подачей воды и остановилось теплопредприятие.

Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 07:37;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке на 6:00 1 ноября Генштаб ВСУ дал информацию об обстрелах Харьковщины, сведений об атаках российской армии в направлении Харькова нет".