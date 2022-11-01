У Харківській області сьогодні будуть обмеження електропостачання – Укренерго

Харківщина – серед регіонів України, яким НЕК “Укренерго” надав обсяги для обмеження електропостачання.

Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів, повідомили в “Укренерго”.

“У вівторок, 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни”, – повідомила пресслужба компанії.

Нагадаємо, графіки відключень раніше публікувало “Харківобленерго”.