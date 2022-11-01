У Харківській області сьогодні будуть обмеження електропостачання – Укренерго
Харківщина – серед регіонів України, яким НЕК “Укренерго” надав обсяги для обмеження електропостачання.
Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів, повідомили в “Укренерго”.
“У вівторок, 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни”, – повідомила пресслужба компанії.
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Нагадаємо, графіки відключень раніше публікувало “Харківобленерго”.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина – серед регіонів України, яким НЕК “Укренерго” надав обсяги для обмеження електропостачання".