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У Харківській області сьогодні будуть обмеження електропостачання – Укренерго

Суспільство 09:50   01.11.2022
Оксана Горун
У Харківській області сьогодні будуть обмеження електропостачання – Укренерго

Харківщина – серед регіонів України, яким НЕК “Укренерго” надав обсяги для обмеження електропостачання.

Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів, повідомили в “Укренерго”.

“У вівторок, 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни”, – повідомила пресслужба компанії.

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Нагадаємо, графіки відключень раніше публікувало “Харківобленерго”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 09:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина – серед регіонів України, яким НЕК “Укренерго” надав обсяги для обмеження електропостачання".