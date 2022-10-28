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У Харкові відключатимуть електрику на 3 години на день: з’явився графік

Суспільство 11:24   28.10.2022
Оксана Горун
У Харкові відключатимуть електрику на 3 години на день: з’явився графік

З понеділка, 31 жовтня, у Харкові планують розпочати відключення електрики. Відповідний графік з’явився на сайті “Харківобленерго”.

Графік розміщено в розділі, доступному з головної сторінки сайту. Згідно з опублікованим документом, все енергопостачання Харкова розбили на 12 черг:

1 черга 07:00 – 10:00
2 черга 08:00 – 11:00
3 черга 9:00 – 12:00
4 черга 10:00 – 13:00
5 черга 11:00 – 14:00
6 черга 12:00 – 15:00
7 черга 13:00 – 16:00
8 черга 14:00 – 17:00
9 черга 15:00 – 18:00
10 черга 16:00 – 19:00
11 черга 17:00 – 20:00
12 черга 18:00 – 21:00

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Відключати світло планують три години кожній із черг. У нічний час поки що відключень не передбачено. Усіх знеструмлять у проміжку з 7 ранку до 21 вечора. Повний графік – тут .

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 11:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З понеділка, 31 жовтня, у Харкові планують розпочати відключення електрики. Відповідний графік з’явився на сайті “Харківобленерго”".