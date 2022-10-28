У Харкові відключатимуть електрику на 3 години на день: з’явився графік

З понеділка, 31 жовтня, у Харкові планують розпочати відключення електрики. Відповідний графік з’явився на сайті “Харківобленерго”.

Графік розміщено в розділі, доступному з головної сторінки сайту. Згідно з опублікованим документом, все енергопостачання Харкова розбили на 12 черг:

1 черга 07:00 – 10:00

2 черга 08:00 – 11:00

3 черга 9:00 – 12:00

4 черга 10:00 – 13:00

5 черга 11:00 – 14:00

6 черга 12:00 – 15:00

7 черга 13:00 – 16:00

8 черга 14:00 – 17:00

9 черга 15:00 – 18:00

10 черга 16:00 – 19:00

11 черга 17:00 – 20:00

12 черга 18:00 – 21:00

Читайте також: На Харківщині у семи громадах відключили світло

Відключати світло планують три години кожній із черг. У нічний час поки що відключень не передбачено. Усіх знеструмлять у проміжку з 7 ранку до 21 вечора. Повний графік – тут .