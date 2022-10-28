В Харькове будут отключать электричество на 3 часа в день: появился график
С понедельника, 31 октября, в Харькове планируют начать отключать электричество. Соответствующий график появился на сайте «Харьковоблэнерго».
График размещен в разделе, доступном с главной страницы сайта. Согласно опубликованному документу, все энергоснабжение Харькова разбили на 12 очередей:
1 очередь 07:00 — 10:00
2 очередь 08:00 — 11:00
3 очередь 9:00 — 12:00
4 очередь 10:00 — 13:00
5 очередь 11:00 — 14:00
6 очередь 12:00 — 15:00
7очередь 13:00 — 16:00
8 очередь 14:00 — 17:00
9 очередь 15:00 — 18:00
10 очередь 16:00 — 19:00
11 очередь 17:00 — 20:00
12 очередь 18:00 — 21:00
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Отключать свет планируют по три часа каждой из очередей. В ночное время пока что отключения не предусмотрены. Всех обесточат в промежутке с 7 утра до 21 вечера. Полный график — здесь.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С понедельника, 31 октября, в Харькове планируют начать отключать электричество. Соответствующий график появился на сайте «Харьковоблэнерго»".