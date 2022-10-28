В Харькове будут отключать электричество на 3 часа в день: появился график

С понедельника, 31 октября, в Харькове планируют начать отключать электричество. Соответствующий график появился на сайте «Харьковоблэнерго».

График размещен в разделе, доступном с главной страницы сайта. Согласно опубликованному документу, все энергоснабжение Харькова разбили на 12 очередей:

1 очередь 07:00 — 10:00

2 очередь 08:00 — 11:00

3 очередь 9:00 — 12:00

4 очередь 10:00 — 13:00

5 очередь 11:00 — 14:00

6 очередь 12:00 — 15:00

7очередь 13:00 — 16:00

8 очередь 14:00 — 17:00

9 очередь 15:00 — 18:00

10 очередь 16:00 — 19:00

11 очередь 17:00 — 20:00

12 очередь 18:00 — 21:00

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Отключать свет планируют по три часа каждой из очередей. В ночное время пока что отключения не предусмотрены. Всех обесточат в промежутке с 7 утра до 21 вечера. Полный график — здесь.