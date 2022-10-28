На Харьковщине в семи громадах отключили свет
В ХОВА сообщили, что на данный момент «ограничения на свет» от «Укрэнерго» коснулись семи громад Харьковской области, Харькова среди них нет.
«Частично нет света в 7 громадах Харьковской области. Вынужденное ограничение электроснабжения было введено, чтобы не допустить перегрузки в сети», — отметили в пресс-службе ХОВА.
Так, без света сидят жители Мерефянской, Змиевской, Близнюковской, Кегичевской, Барвенковской, Зачепиловской, Красноградской громад.
Вернуть им электричество обещают в течение периода времени до четырех часов.
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Отметим, что пока что аварийные отключения света не касаются областного центра — Харькова. Жители многих громад по этому поводу возмущаются в соцсетях. Однако «благоденствие» харьковчан не будет продолжительным. Глава ХОВА Олег Синегубов уже сообщил о планах отключать электричество в областном центре со следующей недели.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что на данный момент «ограничения на свет» от «Укрэнерго» коснулись семи громад Харьковской области, Харькова среди них нет".