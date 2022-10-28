На Харківщині в семи громадах відключили світло
У ХОВА повідомили, що зараз “обмеження на світло” від “Укренерго” торкнулися семи громад Харківської області, Харкова серед них немає.
“Частково немає світла в 7 громадах Харківської області. Вимушене обмеження електропостачання було введено, щоб не допустити перевантаження у мережі”, – зазначили в пресслужбі ХОВА.
Так, без світла сидять мешканці Мерефянської, Зміївської, Близнюківської, Кегичівської, Барвінківської, Зачепилівської, Красноградської громад.
Повернути їм електрику обіцяють протягом періоду до чотирьох годин.
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Зазначимо, що поки що аварійні відключення світла не стосуються обласного центру – Харкова. Жителі багатьох громад із цього приводу обурюються в соцмережах. Проте “благоденство” харків’ян не буде тривалим. Голова ХОВА Олег Синєгубов уже повідомив про плани відключати електрику в обласному центрі наступного тижня.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що зараз “обмеження на світло” від “Укренерго” торкнулися семи громад Харківської області, Харкова серед них немає".