На Харківщині в семи громадах відключили світло

У ХОВА повідомили, що зараз “обмеження на світло” від “Укренерго” торкнулися семи громад Харківської області, Харкова серед них немає.

“Частково немає світла в 7 громадах Харківської області. Вимушене обмеження електропостачання було введено, щоб не допустити перевантаження у мережі”, – зазначили в пресслужбі ХОВА.

Так, без світла сидять мешканці Мерефянської, Зміївської, Близнюківської, Кегичівської, Барвінківської, Зачепилівської, Красноградської громад.

Повернути їм електрику обіцяють протягом періоду до чотирьох годин.

Зазначимо, що поки що аварійні відключення світла не стосуються обласного центру – Харкова. Жителі багатьох громад із цього приводу обурюються в соцмережах. Проте “благоденство” харків’ян не буде тривалим. Голова ХОВА Олег Синєгубов уже повідомив про плани відключати електрику в обласному центрі наступного тижня.