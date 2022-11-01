В Харьковской области сегодня будут ограничения электроснабжения — Укрэнерго

Харьковщина — среди регионов Украины, которым НЭК «Укрэнерго» предоставил объемы для ограничения электроснабжения.

Ограничения коснутся всех категорий потребителей, сообщили в «Укрэнерго».

«Во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — сообщила пресс-служба компании.

Напомним, графики отключений ранее публиковало «Харьковоблэнерго».