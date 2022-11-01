В Харьковской области сегодня будут ограничения электроснабжения — Укрэнерго
Харьковщина — среди регионов Украины, которым НЭК «Укрэнерго» предоставил объемы для ограничения электроснабжения.
Ограничения коснутся всех категорий потребителей, сообщили в «Укрэнерго».
«Во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — сообщила пресс-служба компании.
Читайте также: «Харьковоблэнерго»: Критической инфраструктуре и предприятиям не отключат свет
Напомним, графики отключений ранее публиковало «Харьковоблэнерго».
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьковской области сегодня будут ограничения электроснабжения — Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина — среди регионов Украины, которым НЭК «Укрэнерго» предоставил объемы для ограничения электроснабжения".