Live
  • Вторник 01.11.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.24
    • 🟢

В Харьковской области сегодня будут ограничения электроснабжения — Укрэнерго

Общество 09:50   01.11.2022
Оксана Горун
В Харьковской области сегодня будут ограничения электроснабжения — Укрэнерго

Харьковщина — среди регионов Украины, которым НЭК «Укрэнерго» предоставил объемы для ограничения электроснабжения.

Ограничения коснутся всех категорий потребителей, сообщили в «Укрэнерго».

«Во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — сообщила пресс-служба компании.

Читайте также: «Харьковоблэнерго»: Критической инфраструктуре и предприятиям не отключат свет

Напомним, графики отключений ранее публиковало «Харьковоблэнерго».

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

18:49
Синегубов сообщил о проблемах с подачей воды и остановке теплопредприятия
15:46
«В Харькове должны возобновить электроснабжение до конца дня» – Семенуха
13:52
На Харьковщине действуют аварийные ограничения электроснабжения
09:44
В Украине вводят экстренные отключения электроэнергии — Офис Президента
08:14
В Харькове остановилось метро, жителям советуют экономить заряд на телефонах

  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области сегодня будут ограничения электроснабжения — Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина — среди регионов Украины, которым НЭК «Укрэнерго» предоставил объемы для ограничения электроснабжения".