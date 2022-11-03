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18-річний “народний міліціонер” із Борової отримав підозру (фото)

Події 19:23   03.11.2022
Олена Нагорна
18-річний “народний міліціонер” із Борової отримав підозру (фото) Фото: Сергій Болвінов

Чергового колаборанта затримали на Харківщині. 18-річний житель селища Борова Олександр працював “народним міліціонером” при окупантах, а нині – отримав підозру.

Під час окупації росіяни намагалися створити “народні міліції” у кожному населеному пункті, щоб віддати місцевим дрібні задачі, розповідає начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, 18-річний Олександр погодився на посаду “народного міліціонера” ​​приблизно за місяць після окупації Борової.


Фото: Сергій Болвінов

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За даними Харківської облпрокуратури, щоб догодити окупантам, колаборант патрулював місто, затримував осіб та доставляв їх до новоствореного “правоохоронного органу”.

“Міліціонеру” вручено підозру за ч.7 ст. 111-1 та направлено до суду клопотання про взяття його під варту.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 19:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергового колаборанта затримали на Харківщині. 18-річний житель селища Борова Олександр працював “народним міліціонером” при окупантах, а нині – отримав підозру.".