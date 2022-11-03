18-летний «народный милиционер» из Боровой получил подозрение (фото)

Очередного коллаборанта задержали в Харьковской области. 18-летний житель поселка Боровая Александр работал «народным милиционером» при оккупантах, а сейчас — получил подозрение.

Во время оккупации россияне пытались создать «народные милиции» в каждом населенном пункте, чтобы отдать местным мелкие задачи, рассказывает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, 18-летний Александр согласился на должность «народного милиционера» примерно через месяц после оккупации Боровой.



Фото: Сергей Болвинов

По данным Харьковской облпрокуратуры, чтобы угодить оккупантам, коллаборант патрулировал город, задерживал лиц и доставлял их в новосозданный «правоохранительный орган».

«Милиционеру» вручено подозрение по ч.7 ст. 111-1 и направлено в суд ходатайство о взятии его под стражу.