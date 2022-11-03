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18-летний «народный милиционер» из Боровой получил подозрение (фото)

Происшествия 19:23   03.11.2022
Елена Нагорная
18-летний «народный милиционер» из Боровой получил подозрение (фото) Фото: Сергей Болвинов

Очередного коллаборанта задержали в Харьковской области. 18-летний житель поселка Боровая Александр работал «народным милиционером» при оккупантах, а сейчас — получил подозрение.

Во время оккупации россияне пытались создать «народные милиции» в каждом населенном пункте, чтобы отдать местным мелкие задачи, рассказывает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, 18-летний Александр согласился на должность «народного милиционера» примерно через месяц после оккупации Боровой.


Фото: Сергей Болвинов

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По данным Харьковской облпрокуратуры, чтобы угодить оккупантам, коллаборант патрулировал город, задерживал лиц и доставлял их в новосозданный «правоохранительный орган».

«Милиционеру» вручено подозрение по ч.7 ст. 111-1 и направлено в суд ходатайство о взятии его под стражу.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 19:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередного коллаборанта задержали в Харьковской области. 18-летний житель поселка Боровая Александр работал «народным милиционером» при оккупантах, а сейчас — получил подозрение.".