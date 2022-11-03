18-летний «народный милиционер» из Боровой получил подозрение (фото)
Очередного коллаборанта задержали в Харьковской области. 18-летний житель поселка Боровая Александр работал «народным милиционером» при оккупантах, а сейчас — получил подозрение.
Во время оккупации россияне пытались создать «народные милиции» в каждом населенном пункте, чтобы отдать местным мелкие задачи, рассказывает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
По его словам, 18-летний Александр согласился на должность «народного милиционера» примерно через месяц после оккупации Боровой.
Фото: Сергей Болвинов
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По данным Харьковской облпрокуратуры, чтобы угодить оккупантам, коллаборант патрулировал город, задерживал лиц и доставлял их в новосозданный «правоохранительный орган».
«Милиционеру» вручено подозрение по ч.7 ст. 111-1 и направлено в суд ходатайство о взятии его под стражу.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 19:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередного коллаборанта задержали в Харьковской области. 18-летний житель поселка Боровая Александр работал «народным милиционером» при оккупантах, а сейчас — получил подозрение.".