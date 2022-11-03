Возглавил «уголовный розыск» у оккупантов. Осудят полицейского из Харьковщины

Россияне назначили бывшего полицейского руководить розыском, и он сдавал оккупантам ветеранов АТО, сообщило ДБР.

Во время оккупации поселка Чкаловское Чугуевского района экс-полисмен начал помогать врагу. Мужчина активно призвал коллег переходить на сторону врага, показывал оккупантам места, где нужно устанавливать огневые позиции, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины.

Оккупанты «повысили» предателя и перевели в Купянск руководить так называемым «уголовным розыском» оккупационной полиции. После этого он начал активно искать местных участников АТО и людей, у которых оружие, задерживать их и проводить допросы.

Он также забирал у местного населения автомобили для нужд войск россии, дежурил на блокпостах.

Сотрудники ДБР при взаимодействии с Нацполицией Харьковщины завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который активно сотрудничал с захватчиками во время оккупации некоторых территорий Харьковской области.

Он обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.