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На Харківщині директорка школи попрацювала на рашистів – і отримала підозру

Суспільство 17:37   03.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині директорка школи попрацювала на рашистів – і отримала підозру

48-річна жінка обіймала посаду директора сільської школи на Харківщині та співпрацювала з окупантами, повідомляє  поліція Харківської області.

Під час окупації мешканка села Яковенкове добровільно погодилася очолити школу у Балаклійській територіальній громаді.

Після укладання трудового договору із незаконно сформованою окупаційною владою новопризначений директор вилучила у школі українську символіку, підручники та документацію.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили 48-річну жінку про підозру у скоєнні злочину.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 17:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річна жінка обіймала посаду директора сільської школи на Харківщині та співпрацювала з окупантами, повідомляє  поліція Харківської області.".