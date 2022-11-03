На Харківщині директорка школи попрацювала на рашистів – і отримала підозру

48-річна жінка обіймала посаду директора сільської школи на Харківщині та співпрацювала з окупантами, повідомляє поліція Харківської області.

Під час окупації мешканка села Яковенкове добровільно погодилася очолити школу у Балаклійській територіальній громаді.

Після укладання трудового договору із незаконно сформованою окупаційною владою новопризначений директор вилучила у школі українську символіку, підручники та документацію.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили 48-річну жінку про підозру у скоєнні злочину.