На Харківщині директорка школи попрацювала на рашистів – і отримала підозру
48-річна жінка обіймала посаду директора сільської школи на Харківщині та співпрацювала з окупантами, повідомляє поліція Харківської області.
Під час окупації мешканка села Яковенкове добровільно погодилася очолити школу у Балаклійській територіальній громаді.
Після укладання трудового договору із незаконно сформованою окупаційною владою новопризначений директор вилучила у школі українську символіку, підручники та документацію.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Слідчі повідомили 48-річну жінку про підозру у скоєнні злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "48-річна жінка обіймала посаду директора сільської школи на Харківщині та співпрацювала з окупантами, повідомляє поліція Харківської області.".