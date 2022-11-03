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На Харьковщине директор школы поработала на рашистов — и получила подозрение

Общество 17:37   03.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине директор школы поработала на рашистов — и получила подозрение

48-летняя женщина занимала должность директора сельской школы на Харьковщине и сотрудничала с оккупантами, сообщает полиция Харьковской области.

Во время оккупации жительница села Яковенково добровольно согласилась возглавить школу в Балаклейской территориальной общине.

После заключения трудового договора с незаконно сформированной оккупационной властью новоназначенный директор изъяла в школе украинскую символику, учебники и документацию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Следователи сообщили 48-летней женщине о подозрении в совершении преступления.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 17:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летняя женщина занимала должность директора сельской школы на Харьковщине и сотрудничала с оккупантами, сообщает полиция Харьковской области.".