На Харьковщине директор школы поработала на рашистов — и получила подозрение
48-летняя женщина занимала должность директора сельской школы на Харьковщине и сотрудничала с оккупантами, сообщает полиция Харьковской области.
Во время оккупации жительница села Яковенково добровольно согласилась возглавить школу в Балаклейской территориальной общине.
После заключения трудового договора с незаконно сформированной оккупационной властью новоназначенный директор изъяла в школе украинскую символику, учебники и документацию.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Следователи сообщили 48-летней женщине о подозрении в совершении преступления.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "48-летняя женщина занимала должность директора сельской школы на Харьковщине и сотрудничала с оккупантами, сообщает полиция Харьковской области.".