На Харьковщине директор школы поработала на рашистов — и получила подозрение

48-летняя женщина занимала должность директора сельской школы на Харьковщине и сотрудничала с оккупантами, сообщает полиция Харьковской области.

Во время оккупации жительница села Яковенково добровольно согласилась возглавить школу в Балаклейской территориальной общине.

После заключения трудового договора с незаконно сформированной оккупационной властью новоназначенный директор изъяла в школе украинскую символику, учебники и документацию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Следователи сообщили 48-летней женщине о подозрении в совершении преступления.