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Синєгубов: На Харківщині зібрали майже 1,5 млн тонн врожаю

Суспільство 13:59   04.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині зібрали майже 1,5 млн тонн врожаю

Вже обробили 78% площі та зібрали 1,5 млн тонн зернових та зернобобових культур, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Триває збір пізніх зернових культур у Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.

Харківські аграрії попри війну збирають технічні сорти зернових культур. Соняшника зібрали 232 тисячі тонн, а сої – 25,5 тисяч тонн.

«Цього сезону аграрії планують зібрати 2,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Це має задовольнити внутрішні потреби Харківщини і частково забезпечити запит на експорт», – зазначив Синєгубов.

Також триває посівна під врожай 2023 року.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 13:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже обробили 78% площі та зібрали 1,5 млн тонн зернових та зернобобових культур, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.".