Синегубов: В Харьковской области собрали почти 1,5 млн тонн урожая
Уже обработали 78% площади и собрали 1,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Продолжается сбор поздних зерновых культур в Богодуховском, Красноградском, Лозовском, Харьковском и Чугуевском районах.
Харьковские аграрии, несмотря на войну, собирают технические сорта зерновых культур. Подсолнечника собрали 232 тысячи тонн, а сои – 25,5 тысяч тонн.
«В этом сезоне аграрии планируют собрать 2,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Это должно удовлетворить внутренние потребности Харьковщины и частично обеспечить запрос на экспорт», – отметил Синегубов.
Также идет посевная под урожай 2023 года.
Читайте также: Ночью российская армия обстреляла ракетами элеваторы на Харьковщине (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: В Харьковской области собрали почти 1,5 млн тонн урожая»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 13:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже обработали 78% площади и собрали 1,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".