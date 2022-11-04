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Синегубов: В Харьковской области собрали почти 1,5 млн тонн урожая

Общество 13:59   04.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области собрали почти 1,5 млн тонн урожая

Уже обработали 78% площади и собрали 1,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Продолжается сбор поздних зерновых культур в Богодуховском, Красноградском, Лозовском, Харьковском и Чугуевском районах.

Харьковские аграрии, несмотря на войну, собирают технические сорта зерновых культур. Подсолнечника собрали 232 тысячи тонн, а сои – 25,5 тысяч тонн.

«В этом сезоне аграрии планируют собрать 2,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Это должно удовлетворить внутренние потребности Харьковщины и частично обеспечить запрос на экспорт», – отметил Синегубов.

Также идет посевная под урожай 2023 года.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 13:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже обработали 78% площади и собрали 1,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".