Синегубов: В Харьковской области собрали почти 1,5 млн тонн урожая

Уже обработали 78% площади и собрали 1,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Продолжается сбор поздних зерновых культур в Богодуховском, Красноградском, Лозовском, Харьковском и Чугуевском районах.

Харьковские аграрии, несмотря на войну, собирают технические сорта зерновых культур. Подсолнечника собрали 232 тысячи тонн, а сои – 25,5 тысяч тонн.

«В этом сезоне аграрии планируют собрать 2,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Это должно удовлетворить внутренние потребности Харьковщины и частично обеспечить запрос на экспорт», – отметил Синегубов.

Также идет посевная под урожай 2023 года.