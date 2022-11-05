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Грілися газом: у звільненій Балаклії на смерть отруїлася родина з дітьми

Події 18:25   05.11.2022
Оксана Горун
Грілися газом: у звільненій Балаклії на смерть отруїлася родина з дітьми

Двоє дорослих та двоє дітей загинули від отруєння чадним газом у Балаклії Харківської області.

Про трагедію повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“У квартирі поліцейські виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчаток 6-ти та 13-ти років. Як з’ясувалося, через низьку температуру в будинку іноді включали газові конфорки як підігрів”, – зазначили в поліції.

Як з’ясували слідчі, газова витяжка в квартирі не працювала, тому чадний газ накопичувався у приміщенні.

“Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом”, – констатували в ГУ НП.

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    • За фактом смерті сім’ї порушили кримінальну справу. Обставини з’ясовує слідство.

    Нагадаємо, раніше про смертельну небезпеку різних видів зимового обігріву – від печей до газу в квартирах – попередив харківський педіатр Євген Комаровський. Детальні інструкції Комаровського, як убезпечити себе – у матеріалі МГ “Об’єктив”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 18:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дорослих та двоє дітей загинули від отруєння чадним газом у Балаклії Харківської області".