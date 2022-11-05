Грілися газом: у звільненій Балаклії на смерть отруїлася родина з дітьми
Двоє дорослих та двоє дітей загинули від отруєння чадним газом у Балаклії Харківської області.
Про трагедію повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
“У квартирі поліцейські виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчаток 6-ти та 13-ти років. Як з’ясувалося, через низьку температуру в будинку іноді включали газові конфорки як підігрів”, – зазначили в поліції.
Як з’ясували слідчі, газова витяжка в квартирі не працювала, тому чадний газ накопичувався у приміщенні.
“Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом”, – констатували в ГУ НП.
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За фактом смерті сім’ї порушили кримінальну справу. Обставини з’ясовує слідство.
Нагадаємо, раніше про смертельну небезпеку різних видів зимового обігріву – від печей до газу в квартирах – попередив харківський педіатр Євген Комаровський. Детальні інструкції Комаровського, як убезпечити себе – у матеріалі МГ “Об’єктив”.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 18:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє дорослих та двоє дітей загинули від отруєння чадним газом у Балаклії Харківської області".