Грелись газом: в освобожденной Балаклее насмерть отравилась семья с детьми
Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Балаклее Харьковской области.
О трагедии сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В квартире полицейские обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, девочек 6-ти и 13-ти лет. Как выяснилось, из-за низкой температуры в доме иногда включали газовые конфорки в качестве подогрева», — отметили в полиции.
Как выяснили следователи, газовая вытяжка в квартире не работала, поэтому угарный газ скапливался в помещении.
«Тела погибших направлены в морг. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом», — констатировали в ГУ НП.
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По факту смерти семьи возбудили уголовное дело. Обстоятельства выясняет следствие.
Напомним, ранее о смертельной опасности различных видов зимнего обогрева — от печей до газа в квартирах — предупредил харьковский педиатр Евгений Комаровский. Подробные инструкции Комаровского, как обезопасить себя, — в материале МГ «Объектив».
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 18:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Балаклее Харьковской области".