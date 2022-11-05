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Грелись газом: в освобожденной Балаклее насмерть отравилась семья с детьми

Происшествия 18:25   05.11.2022
Оксана Горун
Грелись газом: в освобожденной Балаклее насмерть отравилась семья с детьми

Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Балаклее Харьковской области.

О трагедии сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В квартире полицейские обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, девочек 6-ти и 13-ти лет. Как выяснилось, из-за низкой температуры в доме иногда включали газовые конфорки в качестве подогрева», — отметили в полиции.

Как выяснили следователи, газовая вытяжка в квартире не работала, поэтому угарный газ скапливался в помещении.

«Тела погибших направлены в морг. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом», — констатировали в ГУ НП.

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    • По факту смерти семьи возбудили уголовное дело. Обстоятельства выясняет следствие.

    Напомним, ранее о смертельной опасности различных видов зимнего обогрева — от печей до газа в квартирах — предупредил харьковский педиатр Евгений Комаровский. Подробные инструкции Комаровского, как обезопасить себя, — в материале МГ «Объектив».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 18:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в Балаклее Харьковской области".