Заправляв машини рашистів. Під Харковом виявили колаборанта
Слідчі поліції разом із СБУ виявили колаборанта, який постачав паливо окупантам, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
43-річний мешканець Куп’янська, Дмитро, під час окупації отримав для своєї автозаправки «патент на торговую деятельность» від окупаційної адміністрації, а також наказав своїм співробітникам надавати бензин військовослужбовцям рф, встановило слідство.
8 листопада колаборанту, за процесуальним керівництвом прокурорів Куп’янської окружної прокуратури, заочно оголосили підозру за ч.1, ст.111-2 Кримінального кодексу України.
Санкція статті – позбавлення волі на строк 10-12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 15:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі поліції разом із СБУ виявили колаборанта, який постачав паливо окупантам, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".