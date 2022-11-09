Заправлял машины рашистов. Под Харьковом обнаружили коллаборанта

Следователи полиции вместе с СБУ обнаружили коллаборанта, поставлявшего топливо оккупантам, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

43-летний житель Купянска, Дмитрий, во время оккупации получил для своей автозаправки «патент на торговую деятельность» от оккупационной администрации, а также приказал своим сотрудникам предоставлять бензин военнослужащим России, установило следствие.

8 ноября коллаборанту, по процессуальному руководству прокуроров Купянской окружной прокуратуры, заочно объявили подозрение по ч.1, ст.111-2 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи – лишение свободы сроком 10-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без.

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