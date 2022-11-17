Патрульні показали, як врятували збитого на дорозі песика в Харкові (відео)

Днями на Олександрівському проспекті копи помітили жінку, яка сиділа на узбіччі, а поряд з нею – сильно травмованого песика.

Певно, він потрапив під колеса автомобіля, розповідають у пресслужбі облуправління патрульної поліції.

“Собака не міг самостійно рухатися, тож поліцейскі разом з небайдужою громадянкою почали надавати йому першу допомогу. Надалі патрульні поклали тварину до службового авто та оперативно доправили до найближчої ветлікарні, де передали фахівцям”, – зазначили копи.

У пресслужбі подякували Артему Лихоманову, Микиті Мамоненку та Дмитру Клименку за чуйність і зазначили, що сподіваються на якнайшвидше одужання пса.

Раніше патрульні показали, як врятували ще одного собаку, якого збила машина.