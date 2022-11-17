Патрульные показали, как спасли сбитого на дороге пса в Харькове (видео)

На днях на проспекте Александровском копы заметили женщину, которая сидела на обочине, а рядом с ней — сильно травмированного пса.

Вероятно, он попал под колеса автомобиля, рассказывают в пресс-службе облуправления патрульной полиции.

«Собака не могла самостоятельно двигаться, поэтому полицейские вместе с неравнодушной гражданкой начали оказывать ей первую помощь. В дальнейшем патрульные положили животное в служебный автомобиль и оперативно доставили в ближайшую ветлечебницу, где передали специалистам», — рассказали копы.

В пресс-службе поблагодарили Артема Лихоманова, Никиту Мамоненко и Дмитрия Клименко за отзывчивость и отметили, что надеются на скорейшее выздоровление пса.

Ранее патрульные показали, как спасли еще одну собаку, которую сбила машина.