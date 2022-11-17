Патрульные показали, как спасли сбитого на дороге пса в Харькове (видео)
На днях на проспекте Александровском копы заметили женщину, которая сидела на обочине, а рядом с ней — сильно травмированного пса.
Вероятно, он попал под колеса автомобиля, рассказывают в пресс-службе облуправления патрульной полиции.
«Собака не могла самостоятельно двигаться, поэтому полицейские вместе с неравнодушной гражданкой начали оказывать ей первую помощь. В дальнейшем патрульные положили животное в служебный автомобиль и оперативно доставили в ближайшую ветлечебницу, где передали специалистам», — рассказали копы.
В пресс-службе поблагодарили Артема Лихоманова, Никиту Мамоненко и Дмитрия Клименко за отзывчивость и отметили, что надеются на скорейшее выздоровление пса.
Ранее патрульные показали, как спасли еще одну собаку, которую сбила машина.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях на проспекте Александровском копы заметили женщину, которая сидела на обочине, а рядом с ней — сильно травмированного пса.".