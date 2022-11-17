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Патрульные показали, как спасли сбитого на дороге пса в Харькове (видео)

Общество 21:04   17.11.2022
Елена Нагорная
Патрульные показали, как спасли сбитого на дороге пса в Харькове (видео)

На днях на проспекте Александровском копы заметили женщину, которая сидела на обочине, а рядом с ней — сильно травмированного пса.

Вероятно, он попал под колеса автомобиля, рассказывают в пресс-службе облуправления патрульной полиции.

«Собака не могла самостоятельно двигаться, поэтому полицейские вместе с неравнодушной гражданкой начали оказывать ей первую помощь. В дальнейшем патрульные положили животное в служебный автомобиль и оперативно доставили в ближайшую ветлечебницу, где передали специалистам», — рассказали копы.

В пресс-службе поблагодарили Артема Лихоманова, Никиту Мамоненко и Дмитрия Клименко за отзывчивость и отметили, что надеются на скорейшее выздоровление пса.

Ранее патрульные показали, как спасли еще одну собаку, которую сбила машина.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 21:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях на проспекте Александровском копы заметили женщину, которая сидела на обочине, а рядом с ней — сильно травмированного пса.".