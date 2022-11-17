У селі на Харківщині, що було без світла два місяці, відновили електрику

Електропостачання повністю відновили у селі Базаліївка Чкалівської громади, повідомили у ХОВА.

“Світла у Базаліївці Чкалівської громади не було більше 2 місяців. Через бойові дії поблизу села було зруйновано опори та підстанції, пошкоджено лінії електропередачі. Фахівці “Харківобленерго” не мали змоги одразу розпочати відновлювальні роботи, адже ворог залишив багато мін та розтяжок, які сапери мали знешкодити”, – пояснили причини, що затягли проведення робіт, у прес-службі Харківської ОВА.

Наразі ремонт електромереж завершили. Після завершення всіх робіт, коли всі 550 споживачів у Базаліївці будуть зі світлом, енергетики перейдуть до наступного населеного пункту – повертатимуть електроенергію у Коробочкіне.