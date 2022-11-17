В селе на Харьковщине, сидевшем без света два месяца, восстановили электрику

Электроснабжение полностью восстановили в селе Базалиевка Чкаловской громады, сообщили в ХОВА.

«Света в Базалиевке Чкаловской громады не было больше 2 месяцев. Из-за боевых действий вблизи села были разрушены опоры и подстанции, повреждены линии электропередачи. Специалисты «Харьковоблэнерго» не имели возможности сразу начать восстановительные работы, ведь враг оставил много мин и растяжек, которые саперы должны были обезвредить», — пояснили причины, затянувшие проведение работ, в пресс-службе Харьковской ОВА.

На данный момент ремонт электросетей завершили. После завершения всех работ, когда все 550 потребителей в Базалиевке будут со светом, энергетики перейдут к следующему населенному пункту — будут возвращать электроэнергию в Коробочкино.