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В селе на Харьковщине, сидевшем без света два месяца, восстановили электрику

Общество 11:44   17.11.2022
Оксана Горун
В селе на Харьковщине, сидевшем без света два месяца, восстановили электрику Фото: ХОВА

Электроснабжение полностью восстановили в селе Базалиевка Чкаловской громады, сообщили в ХОВА.

«Света в Базалиевке Чкаловской громады не было больше 2 месяцев. Из-за боевых действий вблизи села были разрушены опоры и подстанции, повреждены линии электропередачи. Специалисты «Харьковоблэнерго» не имели возможности сразу начать восстановительные работы, ведь враг оставил много мин и растяжек, которые саперы должны были обезвредить», — пояснили причины, затянувшие проведение работ, в пресс-службе Харьковской ОВА.

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    • На данный момент ремонт электросетей завершили. После завершения всех работ, когда все 550 потребителей в Базалиевке будут со светом, энергетики перейдут к следующему населенному пункту — будут возвращать электроэнергию в Коробочкино.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 11:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение полностью восстановили в селе Базалиевка Чкаловской громады, сообщили в ХОВА".