В селе на Харьковщине, сидевшем без света два месяца, восстановили электрику
Фото: ХОВА
Электроснабжение полностью восстановили в селе Базалиевка Чкаловской громады, сообщили в ХОВА.
«Света в Базалиевке Чкаловской громады не было больше 2 месяцев. Из-за боевых действий вблизи села были разрушены опоры и подстанции, повреждены линии электропередачи. Специалисты «Харьковоблэнерго» не имели возможности сразу начать восстановительные работы, ведь враг оставил много мин и растяжек, которые саперы должны были обезвредить», — пояснили причины, затянувшие проведение работ, в пресс-службе Харьковской ОВА.
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На данный момент ремонт электросетей завершили. После завершения всех работ, когда все 550 потребителей в Базалиевке будут со светом, энергетики перейдут к следующему населенному пункту — будут возвращать электроэнергию в Коробочкино.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 11:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение полностью восстановили в селе Базалиевка Чкаловской громады, сообщили в ХОВА".