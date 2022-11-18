У Харкові та по всій країні сьогодні можливі аварійні відключення світла
У НЕК “Укренерго” повідомили, що світла в домівках українців сьогодні може не бути як за графіком, так і поза ним.
“Сьогодні, 18 листопада, по всій Україні протягом доби використовуються графіки погодинних відключень. Можливе введення додатково аварійних відключень”, – поінформувала пресслужба НЕК “Укренерго”.
За даними компанії, споживання електроенергії в Україні постійно зростає. Енергетики пов’язують це із різким похолоданням. Причини відключень в “Укренерго” порівнюють із причинами пробок на дорогах.
“Уявімо, що в країні більшість ключових транспортних розв’язок та мостів на магістральних трасах, якими можна дістатися із заходу на схід, більше не придатні для проїзду. Вони зруйновані. Потрапити зі Львова до Харкова все ще можливо, але значно меншими дорогами, пропускна здатність яких не може забезпечити великий потік автомобілей. Це означає, що час на дорогу, який був 8-10 годин, може займати кілька днів. Десь доведеться постояти в заторі та їхати повільніше. Ця аналогія ілюструє ситуацію в енергосистемі країни, яка є зараз головною ціллю російського терору. Лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі з західних регіонів на схід, тобто по всій країні“, –пояснили в “Укренерго”.
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Над відновленням енергосистеми щодобово працює понад 1000 ремонтників.
Нагадаємо, у Харківській мерії підрахували, що без світла в Харкові довго зможуть працювати 66% магазинів, 37% аптек та 48% АЗС.
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Ви читали новину: «У Харкові та по всій країні сьогодні можливі аварійні відключення світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 11:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що світла в домівках українців сьогодні може не бути як за графіком, так і поза ним ".