В Харькове и по всей стране сегодня возможны аварийные отключения света

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что света в домах украинцев сегодня может не быть как по графику, так и вне его.

«Сегодня, 18 ноября, по всей Украине на протяжении суток используются графики почасовых отключений. Возможен ввод дополнительно аварийных отключений», — проинформировала пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

По данным компании, потребление электроэнергии в Украине постоянно растет. Энергетики связывают это с резким похолоданием. Причины отключений в «Укрэнерго» сравнивают с причинами пробок на дорогах.

«Представим, что в стране большинство ключевых транспортных развязок и мостов на магистральных трассах, по которым можно добраться с запада на восток, больше не пригодны для проезда. Они разрушены. Попасть из Львова в Харьков все еще возможно, но по гораздо более узким дорогам, пропускная способность которых не может обеспечить большой поток автомобилей. Это означает, что время на дорогу, которое было 8-10 часов, может занимать несколько дней. Где-то придется постоять в пробке и ехать медленнее. Эта аналогия иллюстрирует ситуацию в энергосистеме страны, являющейся сейчас главной целью российского террора. Только 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий. Эта инфраструктура необходима для выдачи электроэнергии от электростанций и передачи из западных регионов на восток, то есть по всей стране», — пояснили в «Укрэнерго».

Над восстановлением энергосистемы ежесуточно работают более 1000 ремонтников.

Напомним, в Харьковской мэрии подсчитали, что без света в Харькове долго смогут работать 66% магазинов, 37% аптек и 48% АЗС.