На Харківщині судитимуть криміналістку-зрадницю, яка працювала на боці рф
Прокуратура передала до суду справу колишньої зрадниці-поліціянтки, яка працювала на окупантів у Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У березні цього року в м. Куп’янськ колишня спеціаліст-криміналіст добровільно перейшла на бік окупантів та почала співпрацювати з представниками рф.
На вимогу російських кураторів експравохоронниця передавала їм персональні дані поліцейських Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, фактичні адреси їхнього проживання, відомості про наявність у них зброї.
Обвинувачена проводила обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукання та вилучення табельної вогнепальної зброї.
Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо експравохоронниці за фактом державної зради, вчиненої в умовах військового стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 15:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала до суду справу колишньої зрадниці-поліціянтки, яка працювала на окупантів у Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".