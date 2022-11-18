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На Харківщині судитимуть криміналістку-зрадницю, яка працювала на боці рф

Суспільство 15:52   18.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині судитимуть криміналістку-зрадницю, яка працювала на боці рф

Прокуратура передала до суду справу колишньої зрадниці-поліціянтки, яка працювала на окупантів у Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У березні цього року в м. Куп’янськ колишня спеціаліст-криміналіст добровільно перейшла на бік окупантів та почала співпрацювати з представниками рф.

На вимогу російських кураторів експравохоронниця передавала їм персональні дані поліцейських Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, фактичні адреси їхнього проживання, відомості про наявність у них зброї.

Обвинувачена проводила обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукання та вилучення табельної вогнепальної зброї.

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо експравохоронниці за фактом державної зради, вчиненої в умовах військового стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 15:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала до суду справу колишньої зрадниці-поліціянтки, яка працювала на окупантів у Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".