В Харьковщине будут судить криминалистку-изменницу, работавшую на стороне рф

Прокуратура передала в суд дело бывшей полицейской-изменницы, работавшей на оккупантов в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В марте этого года в г. Купянск бывшая специалист-криминалист добровольно перешла на сторону оккупантов и начала сотрудничать с представителями рф.

По требованию российских кураторов эксправохранительница передавала им персональные данные полицейских Купянского районного отдела полиции ГУНП в области, фактические адреса их проживания, сведения о наличии у них оружия.

Обвиняемая проводила обыски по месту жительства бывших коллег с целью отыскания и изъятия табельного огнестрельного оружия.

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по эксправохранительнице по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).