В Харьковщине будут судить криминалистку-изменницу, работавшую на стороне рф
Прокуратура передала в суд дело бывшей полицейской-изменницы, работавшей на оккупантов в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В марте этого года в г. Купянск бывшая специалист-криминалист добровольно перешла на сторону оккупантов и начала сотрудничать с представителями рф.
По требованию российских кураторов эксправохранительница передавала им персональные данные полицейских Купянского районного отдела полиции ГУНП в области, фактические адреса их проживания, сведения о наличии у них оружия.
Обвиняемая проводила обыски по месту жительства бывших коллег с целью отыскания и изъятия табельного огнестрельного оружия.
Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по эксправохранительнице по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 15:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело бывшей полицейской-изменницы, работавшей на оккупантов в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".