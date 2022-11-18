Live
  • Пятница 18.11.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

В Харьковщине будут судить криминалистку-изменницу, работавшую на стороне рф

Общество 15:52   18.11.2022
Оксана Якушко
В Харьковщине будут судить криминалистку-изменницу, работавшую на стороне рф

Прокуратура передала в суд дело бывшей полицейской-изменницы, работавшей на оккупантов в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В марте этого года в г. Купянск бывшая специалист-криминалист добровольно перешла на сторону оккупантов и начала сотрудничать с представителями рф.

По требованию российских кураторов эксправохранительница передавала им персональные данные полицейских Купянского районного отдела полиции ГУНП в области, фактические адреса их проживания, сведения о наличии у них оружия.

Обвиняемая проводила обыски по месту жительства бывших коллег с целью отыскания и изъятия табельного огнестрельного оружия.

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по эксправохранительнице по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Читайте также: На Харьковщине осудят полисмена-коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:09
Восемь человек пострадали 17 ноября из-за ракетных ударов по Харьковщине
14:47
На Харьковщине оккупанты отменили Уголовный и Процессуальный кодексы Украины
12:23
«Руководителю теплосетей» оккупантов в Изюме грозит 10 лет тюрьмы
10:44
Координатора штаба оккупантов в Купянске будут судить (видео)
17:21
Армия РФ обстреляла Купянск: женщине оторвало голову, ранен правоохранитель

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковщине будут судить криминалистку-изменницу, работавшую на стороне рф»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 15:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело бывшей полицейской-изменницы, работавшей на оккупантов в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".