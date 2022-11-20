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З Харкова до Ізюма запустили автобусний маршрут, який ходить 4 рази на тиждень

Суспільство 11:21   20.11.2022
Оксана Якушко
З Харкова до Ізюма запустили автобусний маршрут, який ходить 4 рази на тиждень

Розклад автобусного маршруту до Ізюма склали з урахуванням невеликої кількості пасажирів, повідомляє Суспільне Харків.

Єдиний водій на маршруті – мешканець Ізюма Сергій Максименко. Його автобус під час окупації міста пошкодили російські військові.

“Під час окупації орки забрали автобус. Приїхали й забрали автобус. Вони малювали знак Z. Вікна від їхніх обстрілів побиті”, — говорить Сергій.

З Харкова запустили автобусний маршрут до Ізюма всередині листопада, говорить водій.
“Маршрут іде з Ізюма о 06:00 ранку, до Харкова прибуваємо о 08:45. З “Барабашово” відправляємося о 14:00, о 14:45 — з автостанції №6 Харкова і прямуємо на Ізюм”, — каже Сергій.

За словами Сергія, зараз пасажирів небагато, автобус ходить чотири рази на тиждень.

“В Ізюм учора приїхали з Харкова 5 людей, позавчора — 8. Мало хто з людей знає про цей маршрут. З “Барабашово” до Ізюма й у зворотньому напрямку проїзд коштує 250 гривень, а на проміжних зупинках — дешевше”, — говорить водій.

Начальник обласного управління транспорту Володимир Наконечний говорить, через те, що дороги на деокупованих територіях розміновані не повністю, зараз дозволені тільки Ізюмський і Куп’янський напрямки.

“Сьогодні договори уклали й Липці, і Балаклія, і Ізюм. На сьогодні йдуть погодження з військовими й дорожниками, тому що там йде велике розмінування”, — говорить Наконечний.

Після того, як розмінують дороги, запрацюють автобусні маршрути на Липці, Балаклію та Великий Бурлук, сказав Наконечний.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 11:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розклад автобусного маршруту до Ізюма склали з урахуванням невеликої кількості пасажирів, повідомляє Суспільне Харків.".