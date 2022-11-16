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На “Укрзалізниці” стартував продаж квитків з Києва до Ізюма

16:57   16.11.2022
Оксана Якушко
На “Укрзалізниці” стартував продаж квитків з Києва до Ізюма

Перший поїзд до Ізюму вирушить зі столиці 17 листопада, повідомила ХОВА.

Потяг №112/111 Київ-Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 та прибуватиме до Ізюма о 12:00. У зворотному напрямку з Ізюма поїзд відправлятиметься з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.

Потяг слідуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста та дозволить мешканцям звільненого Ізюму отримати зручне залізничне сполучення зі столицею.

Квитки на цей рейс вже доступні у додатку “Укрзалізниці”, в чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 16:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший поїзд до Ізюму вирушить зі столиці 17 листопада, повідомила ХОВА.".