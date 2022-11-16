На «Укрзалізниці» стартовала продажа билетов из Киева в Изюм
Первый поезд в Изюм отправится из столицы 17 ноября, сообщила ХОВА.
Поезд №112/111 Киев-Изюм будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10.
Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение со столицей.
Билеты на этот рейс уже доступны в приложении «Укрзалізниці», в чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 16:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый поезд в Изюм отправится из столицы 17 ноября, сообщила ХОВА.".