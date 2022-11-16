На «Укрзалізниці» стартовала продажа билетов из Киева в Изюм

Первый поезд в Изюм отправится из столицы 17 ноября, сообщила ХОВА.

Поезд №112/111 Киев-Изюм будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10.

Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение со столицей.

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении «Укрзалізниці», в чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua

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