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На «Укрзалізниці» стартовала продажа билетов из Киева в Изюм

16:57   16.11.2022
Оксана Якушко
На «Укрзалізниці» стартовала продажа билетов из Киева в Изюм

Первый поезд в Изюм отправится из столицы 17 ноября, сообщила ХОВА.

Поезд №112/111 Киев-Изюм будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10.

Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение со столицей.

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении «Укрзалізниці», в чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 16:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый поезд в Изюм отправится из столицы 17 ноября, сообщила ХОВА.".