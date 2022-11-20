Из Харькова в Изюм запустили автобусный маршрут, который ходит 4 раза в неделю
Расписание автобусного маршрута в Изюм составили с учетом небольшого количества пассажиров, сообщает Суспільне Харків.
Единственный водитель на маршруте – житель Изюма Сергей Максименко. Его автобус во время оккупации города повредили российские военные.
«Во время оккупации орки приехали и забрали автобус. Они рисовали знак Z. Окна от их обстрелов разбиты», — говорит Сергей.
Из Харькова запустили автобусный маршрут в Изюм в середине ноября, говорит водитель.
«Маршрут идет из Изюма в 06:00 утра, в Харьков прибываем в 08:45. Из «Барабашово» отправляемся в 14:00, в 14:45 — с автостанции №6 Харькова и направляемся на Изюм», — говорит Сергей.
По словам Сергея, сейчас пассажиров немного, автобус ходит четыре раза в неделю.
«В Изюм вчера приехали из Харькова 5 человек, позавчера — 8. Мало кто из людей знает об этом маршруте. Из «Барабашово» в Изюм и обратно проезд стоит 250 гривен, а на промежуточных остановках — дешевле», — говорит водитель.
Начальник областного управления транспорта Владимир Наконечный говорит, что дороги на деоккупированных территориях разминированы не полностью, сейчас разрешены только Изюмское и Купянское направления.
«Сегодня договоры заключили и Липцы, и Балаклея, и Изюм. На сегодня идут согласования с военными и дорожниками, потому что там продолжается большое разминирование», — говорит Наконечный.
После разминирования дорог заработают автобусные маршруты на Липцы, Балаклею и Великий Бурлук, сказал Наконечный.
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 11:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Расписание автобусного маршрута в Изюм составили с учетом небольшого количества пассажиров, сообщает Суспільне Харків.".