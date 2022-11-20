Як на Харківщині бабуся в рашиста автомат відібрала – правдива історія від ТРО

Боєць Харківського окремого батальйону територіальної оборони Руслан Піхота розповів у коміксах правдиву історію про рашиста та сміливу бабусю.

В одному із сіл Ізюмського району під час окупації п’яний орк зайшов на подвір’я до місцевої бабусі. Спочатку бруднолиций бурят вимагав у жінки віддати йому стару автівку – «Москвіч-412» (кажуть, їм подобаються відра з гайками), потім спустився в вимогах до більш приземленого – до горілки. Але отримав читку відсіч від літньої українки.

«Орк був такий п’яний і нікчемний, що бабуся не тільки відмовила йому у горілці, а й відібрала в нього автомат і надавала по пиці. Українські бабусі вони такі! – Розповіли бійці ТРО.