Як на Харківщині бабуся в рашиста автомат відібрала – правдива історія від ТРО
Боєць Харківського окремого батальйону територіальної оборони Руслан Піхота розповів у коміксах правдиву історію про рашиста та сміливу бабусю.
В одному із сіл Ізюмського району під час окупації п’яний орк зайшов на подвір’я до місцевої бабусі. Спочатку бруднолиций бурят вимагав у жінки віддати йому стару автівку – «Москвіч-412» (кажуть, їм подобаються відра з гайками), потім спустився в вимогах до більш приземленого – до горілки. Але отримав читку відсіч від літньої українки.
«Орк був такий п’яний і нікчемний, що бабуся не тільки відмовила йому у горілці, а й відібрала в нього автомат і надавала по пиці. Українські бабусі вони такі! – Розповіли бійці ТРО.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 14:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Боєць Харківського окремого батальйону територіальної оборони Руслан Піхота розповів у коміксах правдиву історію про рашиста та сміливу бабусю.".