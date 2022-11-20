Как на Харьковщине бабушка у рашиста автомат отобрала – правдивая история ТРО

Боец Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Руслан Пехота рассказал в комиксах правдивую историю о рашисте и смелой бабушке.

В одном из сел Изюмского района во время оккупации пьяный орк вошел во двор к местной бабушке. Сначала бурят требовал у женщины отдать ему подержанный автомобиль – «Москвич-412» (говорят, им нравятся ведра с гайками), затем спустился в требованиях к более приземленному – к водке. Но получил отпор от пожилой украинки.

«Орк был так пьян и ничтожен, что бабушка не только отказала ему в водке, но и отобрала у него автомат и надавала по роже. Украинские бабушки они такие!» – рассказали бойцы ТРО.