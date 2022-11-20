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На Харківщині горіло насіння в силосі через обстріли – ДСНС

Події 10:24   20.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині горіло насіння в силосі через обстріли – ДСНС

За добу з 19 по 20 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС вісім разів виїжджали гасити пожежі, одну з яких спричинив ворожий обстріл.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, сталася у Куп’янську. На території одного з підприємств горіло насіння в силосі на площі пожежі 300 кв.м. До ліквідації пожежі від ДСНС залучили дві машині та 12 чоловік особового складу.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 8 тон питної води.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 10:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу з 19 по 20 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС вісім разів виїжджали гасити пожежі, одну з яких спричинив ворожий обстріл.".