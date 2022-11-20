На Харківщині горіло насіння в силосі через обстріли – ДСНС

За добу з 19 по 20 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС вісім разів виїжджали гасити пожежі, одну з яких спричинив ворожий обстріл.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, сталася у Куп’янську. На території одного з підприємств горіло насіння в силосі на площі пожежі 300 кв.м. До ліквідації пожежі від ДСНС залучили дві машині та 12 чоловік особового складу.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 8 тон питної води.