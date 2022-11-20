На Харьковщине горели семена в силосе из-за обстрелов – ГСЧС
За сутки с 19 по 20 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС восемь раз выезжали тушить пожары, один из которых вызвал вражеский обстрел.
Пожар, вызванный попаданием вражеских снарядов, произошел в Купянске. На территории одного из предприятий горели семена в силосе на площади пожара 300 кв. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекли две машины и 12 человек личного состава.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 269 взрывоопасных предметов.
Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 10:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 19 по 20 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС восемь раз выезжали тушить пожары, один из которых вызвал вражеский обстрел.".