На Харьковщине горели семена в силосе из-за обстрелов – ГСЧС

За сутки с 19 по 20 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС восемь раз выезжали тушить пожары, один из которых вызвал вражеский обстрел.

Пожар, вызванный попаданием вражеских снарядов, произошел в Купянске. На территории одного из предприятий горели семена в силосе на площади пожара 300 кв. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекли две машины и 12 человек личного состава.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 269 взрывоопасных предметов.

Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.