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На Харьковщине горели семена в силосе из-за обстрелов – ГСЧС

Общество 10:24   20.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине горели семена в силосе из-за обстрелов – ГСЧС

За сутки с 19 по 20 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС восемь раз выезжали тушить пожары, один из которых вызвал вражеский обстрел.

Пожар, вызванный попаданием вражеских снарядов, произошел в Купянске. На территории одного из предприятий горели семена в силосе на площади пожара 300 кв. К ликвидации пожара от ГСЧС привлекли две машины и 12 человек личного состава.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 269 взрывоопасных предметов.

Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 10:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 19 по 20 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС восемь раз выезжали тушить пожары, один из которых вызвал вражеский обстрел.".