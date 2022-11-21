На Харківщині у Старому Салтові газовики ремонтують розподільні газопроводи

Незважаючи на негоду, газовики у Старому Салтові змінюють перебиті ворожими снарядами ділянки розподільчих газопроводів, повідомила ХОВА.

Роботи щодо оновлення мереж йдуть поетапно. Спочатку планують пустити газ у верхню частину селища, інфраструктура та житлові будинки якого менше постраждали від ворожих бомб.

Окупанти майже без зупинки обстрілювали Старий Салтів. Пожежі від снарядів охоплювали цілі вулиці. Горіло житло, гаражі, сараї. Армія рф руйнувала все – від інфраструктури до звичайних домоволодінь.

Понад 10 прильотів від рашистів припало на районну дільницю АТ «Харківгаз» у Старому Салтові.

Попри необхідність працювати у воді до поясу, зруйновану будівлю та транспорт компанії, газовики відбудовують комунікації для пуску газу споживачам.