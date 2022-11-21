На Харьковщине в Старом Салтове газовщики ремонтируют газопроводы

Несмотря на непогоду, газовщики в Старом Салтове меняют перебитые вражескими снарядами участки распределительных газопроводов, сообщила ХОВА.

Работы по обновлению сетей идут поэтапно. Сначала планируют пустить газ в верхнюю часть поселка, инфраструктура и жилые дома которой меньше пострадали от вражеских бомб.

Оккупанты почти без остановки обстреливали Старый Салтов. Пожары от снарядов охватывали целые улицы. Горело жилье, гаражи, сараны. Армия рф разрушала все – от инфраструктуры до обычных домовладений.

Более 10 прилетов от рашистов пришлось на районный участок АО «Харьковгаз» в Старом Салтове.

Несмотря на необходимость работать в воде по пояс, разрушенное здание и транспорт компании, газовики отстраивают коммуникации для пуска газа потребителям.