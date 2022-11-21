На Харьковщине в Старом Салтове газовщики ремонтируют газопроводы
Несмотря на непогоду, газовщики в Старом Салтове меняют перебитые вражескими снарядами участки распределительных газопроводов, сообщила ХОВА.
Работы по обновлению сетей идут поэтапно. Сначала планируют пустить газ в верхнюю часть поселка, инфраструктура и жилые дома которой меньше пострадали от вражеских бомб.
Оккупанты почти без остановки обстреливали Старый Салтов. Пожары от снарядов охватывали целые улицы. Горело жилье, гаражи, сараны. Армия рф разрушала все – от инфраструктуры до обычных домовладений.
Более 10 прилетов от рашистов пришлось на районный участок АО «Харьковгаз» в Старом Салтове.
Несмотря на необходимость работать в воде по пояс, разрушенное здание и транспорт компании, газовики отстраивают коммуникации для пуска газа потребителям.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 21:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на непогоду, газовщики в Старом Салтове меняют перебитые вражескими снарядами участки распределительных газопроводов, сообщила ХОВА.".