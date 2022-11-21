Live
  • Понеділок 21.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.89
    • 🟢

У Боровій відновили проїзд на місці зруйнованого окупантами мосту (фото)

Суспільство 13:27   21.11.2022
Олена Нагорна
У Боровій відновили проїзд на місці зруйнованого окупантами мосту (фото)

У деокупованому селищі Борова Харківської області відновили проїзд через річку Борова у напрямку Новоселівки.

Ці роботи були виконані силами держпідприємства “Дороги Харківщини”, повідомили на сторінках селищної ради у соцмережах.

Зазначається, що шляховики збудували переправу на місці зруйнованого окупантами містка по вулиці Кооперативній.

Читайте також: Місце зустрічі розлучених війною: репортаж із переправи у Старому Салтові

“Переправа відкрита для проїзду автомобільним транспортом та з’єднує різні частини селища”, – додали у селищній раді.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

12:27
Унаслідок ракетного удару по Шевченковому загинула співробітниця прокуратури
15:00
«Сторозтерзаний Харків». У Польщі покажуть світлини фотографа з Салтівки
11:21
З Харкова до Ізюма запустили автобусний маршрут, який ходить 4 рази на тиждень
22:32
Мер: говорю з військовими, щоб увімкнути світло і розсунути блоки на дорогах
19:58
Енергетики повернули світло в деокупований Куп’янськ-Вузловий – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Боровій відновили проїзд на місці зруйнованого окупантами мосту (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 13:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому селищі Борова Харківської області відновили проїзд через річку Борова у напрямку Новоселівки.".