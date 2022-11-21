У Боровій відновили проїзд на місці зруйнованого окупантами мосту (фото)

У деокупованому селищі Борова Харківської області відновили проїзд через річку Борова у напрямку Новоселівки.

Ці роботи були виконані силами держпідприємства “Дороги Харківщини”, повідомили на сторінках селищної ради у соцмережах.

Зазначається, що шляховики збудували переправу на місці зруйнованого окупантами містка по вулиці Кооперативній.

“Переправа відкрита для проїзду автомобільним транспортом та з’єднує різні частини селища”, – додали у селищній раді.