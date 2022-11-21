У Боровій відновили проїзд на місці зруйнованого окупантами мосту (фото)
У деокупованому селищі Борова Харківської області відновили проїзд через річку Борова у напрямку Новоселівки.
Ці роботи були виконані силами держпідприємства “Дороги Харківщини”, повідомили на сторінках селищної ради у соцмережах.
Зазначається, що шляховики збудували переправу на місці зруйнованого окупантами містка по вулиці Кооперативній.
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“Переправа відкрита для проїзду автомобільним транспортом та з’єднує різні частини селища”, – додали у селищній раді.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 13:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому селищі Борова Харківської області відновили проїзд через річку Борова у напрямку Новоселівки.".