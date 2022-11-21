В Боровой восстановили проезд на месте разрушенного оккупантами моста (фото)
Фото: Боровской поссовет
В деоккупированном поселке Боровая Харьковской области восстановили проезд через реку Боровая в направлении Новоселовки.
Эти работы были выполнены силами госпредприятия «Дороги Харьковщины», сообщили на страницах поселкового совета в соцсетях.
Отмечается, что дорожники построили переправу на месте разрушенного оккупантами мостика по улице Кооперативной в Боровой.
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«Переправа открыта для проезда автомобильным транспортом и соединяет различные части поселка», — добавили в поселковом совете.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 13:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном поселке Боровая Харьковской области восстановили проезд через реку Боровая в направлении Новоселовки.".