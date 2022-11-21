В Боровой восстановили проезд на месте разрушенного оккупантами моста (фото)

В деоккупированном поселке Боровая Харьковской области восстановили проезд через реку Боровая в направлении Новоселовки.

Эти работы были выполнены силами госпредприятия «Дороги Харьковщины», сообщили на страницах поселкового совета в соцсетях.

Отмечается, что дорожники построили переправу на месте разрушенного оккупантами мостика по улице Кооперативной в Боровой.

«Переправа открыта для проезда автомобильным транспортом и соединяет различные части поселка», — добавили в поселковом совете.