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В Боровой восстановили проезд на месте разрушенного оккупантами моста (фото)

Общество 13:27   21.11.2022
Елена Нагорная
В Боровой восстановили проезд на месте разрушенного оккупантами моста (фото) Фото: Боровской поссовет

В деоккупированном поселке Боровая Харьковской области восстановили проезд через реку Боровая в направлении Новоселовки.

Эти работы были выполнены силами госпредприятия «Дороги Харьковщины», сообщили на страницах поселкового совета в соцсетях.

Отмечается, что дорожники построили переправу на месте разрушенного оккупантами мостика по улице Кооперативной в Боровой.

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«Переправа открыта для проезда автомобильным транспортом и соединяет различные части поселка», — добавили в поселковом совете.

Фото: Боровской поссовет
Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 13:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном поселке Боровая Харьковской области восстановили проезд через реку Боровая в направлении Новоселовки.".