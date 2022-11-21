Засипали землею і били струмом. На Харківщині чоловік 3 місяці був у катівні
Харківські слідчі через телеграм-канал виявили чоловіка, якого катували росіяни майже 3 місяці.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
У листопаді через телеграм-канал поліції «Воєнні злочини» звернувся 40-річний Олександр, який 85 днів знаходився в Балаклійській катівні, розташованій в поліцейському відділу.
З його слів, 30 травня до його будинку підійшло двоє окупантів, які після перевірки документів вдягли йому мішок на голову, вивезли в поле, та почали погрожувати вбивством, якщо він не розповість «де мешкають АТОвці».
«Залякувати Олександра вони намагались по різному – засипали землею, стріляли в повітря, тримали ніж біля горла. Не дивлячись на все це, ніякої інформації він їм не надав, за що вони повезли його в «місце, де вміють допитувати», – повідомив Болвінов.
Олександра кинули до камери, де знаходилось ще 6 людей (усі місцеві мешканці, яких також спіймали росіяни): колишні військовослужбовці, підприємці, учасники АТО.
На 45-й день ув’язнення його вперше повели на допит: представники рф в масках, розпитуючи про знаходження військовослужбовців та АТОвців в Балаклії, катували Олександра електрострумом – дроти були прикріплені до його великих пальців та долонь.
Ніяких відповідей вони від нього не почули, тому відпустили з допиту, а ще через 40 днів – відпустили додому, погрожуючи що «вони його не забули». Олександр виїхав через територію рф до Латвії, де зараз і перебуває.
Завдяки нашому телеграм-каналу ми отримали цінні свідчення, які неодмінно будуть використані у майбутніх судах проти країни-агресора та її представників.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 18:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські слідчі через телеграм-канал виявили чоловіка, якого катували росіяни майже 3 місяці.".